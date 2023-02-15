Formula 1'de 2023 sezonu için aracını tanıtan son takım Lewis Hamilton ve George Russell'lı Mercedes oldu.

Mercedes, merakla beklenen yeni sezon aracı W14'ü bugün TSİ 13:15'te tanıttı. Toto Wolff, Lewis Hamilton, George Russell ve yedek pilot Mick Schumacher'in katıldığı lansmanda görücüye çıkan W14, herkes tarafından çok beğenildi. Yeni sezon aracının renk düzeninde değişikliğe giden Alman takımı, geçen sezonki gümüş renginden vazgeçerek W14'te siyah ağırlıklı renk düzenine geçti.

Düzenlenen lansmanda Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, "Geçen sezon aracın ağırlığı çok fazlaydı, dolayısıyla bu sezon bir gram olsa bile azaltabileceğimiz her alanı değerlendirdik. Kısacası tarih tekerrür ediyor" ifadelerini kullanarak iddialı bir açıklamada bulundu.