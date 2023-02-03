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Spor

Son şampiyon yeni aracını tanıttı

Formula 1'de Red Bull, 2023 sezonu aracını New York'ta düzenlediği lansmanla birlikte görücüye çıkardı.

19:10 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
RB19

RB19

Formula 1'de yeni sezonun başlamasına 30 gün kaldı ve takımlar yeni sezon araçlarını tanıtmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz sezonu pilotlar ve takımlar sıralamasında açık ara farkla şampiyon bitiren Red Bull, yeni sezon aracı olan RB19'u bugün New York'ta tanıttı. Christian Horner, Max Verstappen, Sergio Perez ve yedek pilot olarak Red Bull'a geri dönen Daniel Ricciardo'nun yer aldığı lansmanda RB19'un renk düzeni kamuoyuyla paylaşıldı.


Araç lansmanı dışında Red Bull Takım Patronu Christian Horner, 2026 sezonundan itibaren Amerikan ekibi Ford ile ortaklık kuracaklarını da resmen açıkladı.


Ayrıca FIA, 2026 sezonu için 6 motor üreticisinin (Ferrari, Audi, Alpine, Honda, Red Bull Ford, Mercedes) olacağını duyurdu.





#Formula 1
#Red Bull
#RB19
36 dakika önce
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Son şampiyon yeni aracını tanıttı
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