Son şampiyon yeni aracını tanıttı

Formula 1'de yeni sezonun başlamasına 30 gün kaldı ve takımlar yeni sezon araçlarını tanıtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu pilotlar ve takımlar sıralamasında açık ara farkla şampiyon bitiren Red Bull, yeni sezon aracı olan RB19'u bugün New York'ta tanıttı. Christian Horner, Max Verstappen, Sergio Perez ve yedek pilot olarak Red Bull'a geri dönen Daniel Ricciardo'nun yer aldığı lansmanda RB19'un renk düzeni kamuoyuyla paylaşıldı.