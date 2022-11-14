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Merih Demiral kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcu Merih Demiral, kulübü Atalanta'nın gönderdiği talep üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral A Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?
Merih Demiral

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

  • Emre Mor da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı
  • Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada milli futbolcu Emre Mor'un, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İskoçya ve Çekya ile oynanacak özel maçların aday kadrosundan çıkarıldığı duyurulmuştu.

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SPOR
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