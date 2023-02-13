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Spor

Depremzedeler için 2 formaya 1 milyon 250 bin TL

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin zarar gördüğü deprem felaketinin ardından spor dünyasından birçok isim bölgedeki depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyalarla destek olmaya devam ediyor. Buna öncülük eden isimlerden olan milli futbolcu Merih Demiral, iki yıldız golcünün formasını satarak 1 milyon 250 bin TL gelir elde etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:05 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
Merih Demiral'ın bu kampanyayı devam ettirerek depremzedelere destek olmayı sürdüreceği öğrenildi.

Merih Demiral'ın bu kampanyayı devam ettirerek depremzedelere destek olmayı sürdüreceği öğrenildi.

Milli futbolcu Merih Demiral’ın, depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Harry Kane ve Karim Benzema’nın imzalı formaları 1 milyon 250 bin TL’ye satıldı.


İtalyan ekibi Atalanta’da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Harry Kane ile Karim Benzema’nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 2 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon 250 bin TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.


Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.

24 yaşındaki futbolcu ayrıca başlattığı kampanyanın 7 milyon 550 bin TL’ye ulaştığını da açıkladı.


#Merih Demiral
#Deprem
#Açık Arttırma
#Harry Kane
#Karim Benzema
1 saat önce
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Depremzedeler için 2 formaya 1 milyon 250 bin TL
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