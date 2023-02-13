Milli futbolcu Merih Demiral’ın, depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Harry Kane ve Karim Benzema’nın imzalı formaları 1 milyon 250 bin TL’ye satıldı.





İtalyan ekibi Atalanta’da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Harry Kane ile Karim Benzema’nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 2 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon 250 bin TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.





Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.

24 yaşındaki futbolcu ayrıca başlattığı kampanyanın 7 milyon 550 bin TL’ye ulaştığını da açıkladı.



