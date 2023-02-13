|
Spor

Depremzede kardeşlere Arda Güler sürprizi

6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından futbol camiasından, depremzedelere maddi manevi destek sürüyor. Malatya'da depremi yaşayan iki kardeşe Fenerbahçe'nin 10 numarasından sürpriz geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:10 . 13/02/2023 Pazartesi
DHA
Arda Güler Malatya'da evleri yıkılan iki depremzede çocuk ile görüntülü konuştu.

Arda Güler Malatya'da evleri yıkılan iki depremzede çocuk ile görüntülü konuştu.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan 13 ve 9 yaşındaki iki kardeş, Fenerbahçeli Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem meydana gelmesinin ardından spor camiasının bu bölgeye hem maddi hem de manevi desteği sürüyor. Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan, Muhammet ve Yasir'i görüntülü arayan Arda Güler, iki kardeşe moral verdi.


Fenerbahçeli Arda Güler'in telefonunun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Altun kardeşler, "Arda ağabey ile görüştüğümüzde çok mutlu olduk. Çünkü ilk kez bir futbolcuyla görüşüyorduk ve en sevdiğimiz futbolcuydu. Çok duygulandık, heyecanlandık, karışık bir şeydi. Arda ağabey aradığında çok heyecanlıydık. Depremden dolayı da çok üzgün olduğumuz için o mutluluk onu bastırdı. Bizi tesislere ve maça da davet etti çok mutlu olduk" şeklinde konuştular.



#Arda Güler
#Malatya
#Deprem
17 dakika önce
default-profile-img
Depremzede kardeşlere Arda Güler sürprizi
SGK'dan yeşil kartlı depremzedelerle ilgili açıklama
Dulkadiroğulları tarafından yapılmıştı: Bin 300 yıllık cami depremde yıkıldı
Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede
Bakan Kirişci: Adana’da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı
Uğurcan Çakır'dan çağrı: Renk ve arma ayırmaksızın herkesi bekliyoruz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.