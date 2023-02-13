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Spor

Merih Demiral'ın yardım kampanyasına Buffon da katıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyaya, 45 yaşındaki İtalya'nın yıldız kalecisi Gianluigi Buffon da destek verdi.

14:34 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Buffon ve Merih Demiral

Buffon ve Merih Demiral

Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyaya, destekler sürüyor. Son olarak 45 yaşındaki İtalyan yıldız kalec Gianluigi Buffon da kampanyaya destek verdi.


Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon, imzalı eldivenleri ile destek oluyor. Efsanenin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır." duyurusunu yaptı.


Merih Demiral'ın kampanyasına hangi futbolcular katıldı?

Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Real Madrid'den Eden Hazard, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.


#DEPREM
#Gianluigi Buffon
#merih demiral
1 saat önce
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Merih Demiral'ın yardım kampanyasına Buffon da katıldı
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