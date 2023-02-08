Merih Demiral'ın yardım kampanyasına Dybala da destek verdi

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Paulo Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla bağışta bulunulmasını rica etti." ifadelerini kullandı.