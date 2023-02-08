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Spor

Merih Demiral'ın yardım kampanyasına Dybala da destek verdi

Milli futbolcu Merih Demiral'ın başlattığı yardım kampanyasına Paulo Dybala da katıldı. Ronaldo ve Bonucci'nin imzalı formalarıyla birlikte Dybala'nın forması da açık artırma usulüyle satılacak.

14:24 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Paulo Dybala ve Merih Demiral

Paulo Dybala ve Merih Demiral

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala, milli futbolcu Merih Demiral'ın depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına katıldı.


Paulo Dybala da forma gönderecek

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Paulo Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla bağışta bulunulmasını rica etti." ifadelerini kullandı.


Milli futbolcu, daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmıştı.



#DEPREM
#Merih Demiral
#Paulo Dybala
#yardım kampanyası
1 saat önce
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Merih Demiral'ın yardım kampanyasına Dybala da destek verdi
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