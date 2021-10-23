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Merih'ten Ronaldo'ya: "Bazı şeyler değişti"

Atalanta forması giyen Merih Demiral, Manchester United ile oynadıkları maçın ardından sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya göndermede bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merihten Ronaldoya: Bazı şeyler değişti
Merih ile Ronaldo'nun ikili mücadelesinde Portekizli yıldız yerde kaldı.

Atalanta forması giyen milli stoper Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi’nde gol atmasına karşın 3-2 yenildikleri Manchester United maçı sonrası, İngiliz takımının formasını giyen eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili paylaşımda bulundu.

Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ilk fotoğrafın altına Ronaldo için, “Kardeşim seni görmek güzel” ifadelerini kullanırken; ikinci fotoğrafta ise Portekizli yıldızla bir ikili mücadelesini paylaştı ve “Bazı şeyler değişti” yazdı. Merih yazının sonuna ise gülücük emojisi koydu.

İşte Merih Demiral'ın o paylaşımları:

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