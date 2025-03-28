Mersin Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Kolay bir maça çıkmayacaklarını belirten Sevim, "Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye değil, Avrupa'da da en formda takımlardan birisi. Maç hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.