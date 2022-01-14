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Mert Çetin Türkiye'ye geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kiraladığı milli futbolcu Mert Çetin İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunmacı transferiyle ilgili olarak çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Mert Çetin Türkiyeye geri döndü
Mert Çetin, havalimanında kısa bir açıklama yaptı.

Kayserispor, İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Milano seferini yapan tarifeli uçağıyla 15.30 sıralarında İstanbul'a gelen Mert Çetin, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu aktaran milli futbolcu, iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çetin, "Hocamız ve başkanımız çok ilgilendiler. Çok güzel bir görüşme yaptık. Takımın geleceği hakkında güzel umutlarım var. Misyonu olan bir kulüp. Ben de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mert Çetin'in akşam saatlerinde Kayseri'ye gideceği öğrenildi.

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Mert Çetin (@cetinmert97)'in paylaştığı bir gönderi

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