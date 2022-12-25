Gaziantep'ten hakem göndermesi: El var mı, yok mu?

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitsizlikle tamamlandı.
Mert Günok gole izin vermedi
Karşılaşmanın ilk yarısında tartışmaya açık pozisyonlar yaşanırken 39. dakikada Gaziantep futbolcusu Maxim'in savunmanın arkasına sarktığı pozisyonda kaleci Mert Günok ceza sahası dışında topa müdahele etti ve pozisyonda gole izin vermedi.
Ceza sahası dışında elle oynadı itirazları
Mert Günok'un ceza sahası dışındaki müdahelesinde Gaziantep FK'lı futbolcular, deneyimli kalecinin topa eliyle müdahele ettiğini ifade etti ve hakemin VAR'a gidip pozisyonu incelemesini istediler. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ise oyunu bu pozisyon sonrası devam ettirdi.
- Gaziantep Futbol Kulübü ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepkisini ortaya koydu.
⏱️ 39’ Karşılaşma golsüz devam ediyor. #GFKvBJK pic.twitter.com/leaQjG3lvq
⏱️ 39’ Karşılaşma golsüz devam ediyor. #GFKvBJK pic.twitter.com/leaQjG3lvq— Gaziantep FK (@GaziantepFK) December 25, 2022