Spor Gaziantepten hakem göndermesi El var mı, yok mu?
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Gaziantep'ten hakem göndermesi: El var mı, yok mu?

Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Gaziantep, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Mert Günok'un ceza sahası dışında topa elle müdahele ettiği pozisyon tartışmalara neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Günok topa ceza sahası dışında elle mi müdahele etti?
Mert Günok'un ceza sahası dışında topa müdahele ettiği an.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitsizlikle tamamlandı.

Mert Günok gole izin vermedi

Karşılaşmanın ilk yarısında tartışmaya açık pozisyonlar yaşanırken 39. dakikada Gaziantep futbolcusu Maxim'in savunmanın arkasına sarktığı pozisyonda kaleci Mert Günok ceza sahası dışında topa müdahele etti ve pozisyonda gole izin vermedi.

Ceza sahası dışında elle oynadı itirazları

Mert Günok'un ceza sahası dışındaki müdahelesinde Gaziantep FK'lı futbolcular, deneyimli kalecinin topa eliyle müdahele ettiğini ifade etti ve hakemin VAR'a gidip pozisyonu incelemesini istediler. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ise oyunu bu pozisyon sonrası devam ettirdi.

  • Gaziantep Futbol Kulübü ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepkisini ortaya koydu.

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