Mert Hakan Yandaş: Canımız yanıyor

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş yayıncı kuruluşa konuştu.
23:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş yayıncı kuruluşa konuştu.
''Canımız yanıyor''
"Maçın önüne geçen bir VAR ve orta hakem vardı. Canımız yanıyor. Benim el kuralı yeni gelmiş bu sene. Michy'nin ve Valencia'nın %100 penaltı pozisyonu var. Birileri çıktı konuştu, ligde bir sürü şey değişti! Canımız yanıyor, susamıyoruz!"
''Daha hiçbir şey bitmedi''
"Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın."
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