Mert Hakan Yandaş: Canımız yanıyor

"Maçın önüne geçen bir VAR ve orta hakem vardı. Canımız yanıyor. Benim el kuralı yeni gelmiş bu sene. Michy'nin ve Valencia'nın %100 penaltı pozisyonu var. Birileri çıktı konuştu, ligde bir sürü şey değişti! Canımız yanıyor, susamıyoruz!"