|
Spor

Mert Hakan Yandaş: Canımız yanıyor

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş yayıncı kuruluşa konuştu.

23:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş yayıncı kuruluşa konuştu.

''Canımız yanıyor''

  • "Maçın önüne geçen bir VAR ve orta hakem vardı. Canımız yanıyor. Benim el kuralı yeni gelmiş bu sene. Michy'nin ve Valencia'nın %100 penaltı pozisyonu var. Birileri çıktı konuştu, ligde bir sürü şey değişti! Canımız yanıyor, susamıyoruz!"

''Daha hiçbir şey bitmedi''

  • "Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın."




#Mert Hakan Yandaş
#Fenerbahçe
#Süper Lig
16 dakika önce
default-profile-img
Mert Hakan Yandaş: Canımız yanıyor
Benzinlikte çalışan kadın gözyaşlarını tutamadı
Batshuayi cezalı duruma düştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Altılı Masa'da ittifak değil ihtilaf var
Bakan Soylu: Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor
Montella: Eğlenceli bir maç oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.