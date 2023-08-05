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Spor

Mertens'e sürpriz teklif: Dünyaca ünlü hoca peşine düştü

Olgunluk döneminde geldiği Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve bu sezona da formda başlayan Dries Mertens'e, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma talip oldu.

22:37 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dries Mertens geçen yılın başında Galatasaray'a transfer olmuştu

Dries Mertens geçen yılın başında Galatasaray'a transfer olmuştu

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e, Serie A takımı Roma'nın talip olduğu ileri sürüldü.


İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, transfer çalışmalarını hızlandırdı ve teknik direktör Jose Mourinho'ya Mertens'i önerdi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen başkent takımında, Belçikalı futbolcunun da transfer listesindeki olası alternatiflerden birisi olduğu belirtildi.

Bu sezona golle başladı

36 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 33 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performansla oynamıştı. Bu sezona da iyi başlayan Dries Merten 2 maçta 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.



#Dries Mertens
#Galatasaray
#Transfer
#Roma
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