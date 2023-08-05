Mertens'e sürpriz teklif: Dünyaca ünlü hoca peşine düştü

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, transfer çalışmalarını hızlandırdı ve teknik direktör Jose Mourinho'ya Mertens'i önerdi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen başkent takımında, Belçikalı futbolcunun da transfer listesindeki olası alternatiflerden birisi olduğu belirtildi.

36 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 33 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performansla oynamıştı. Bu sezona da iyi başlayan Dries Merten 2 maçta 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.