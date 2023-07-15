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Spor

Messi formayı giydi: Transfer resmen açıklandı

MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu.

21:31 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Messi resmen Inter Miami'ye imza attı

Messi resmen Inter Miami'ye imza attı

MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu.


Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." diye konuştu.


Kulübün diğer ortaklarından David Beckham'ın Messi ile sadece futbol konuştuğunu söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." dedi.


36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti.

#Messi
#Inter Miami
#transfer
18 dakika önce
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