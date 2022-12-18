Messi bir rekora daha yakın

Katar'da düzenlen 2022 Dünya Kupası'nda final günü geldi. Saat 18.00'de başlayacak maçta Messi'li Arjantin, Mbappe'li Fransa ile karşılaşacak.
Bu muhteşem karşılaşmada herkesin gözü Messi de olacak. Diğer taraftan süper star, bir rekoru daha kırmaya hazırlanıyor.
Rekorların adamı
Arjantin'de önder olarak görülen Messi, Fransa karşısında bir gol atması halinde rekorlarına bir yenisini daha ekleyecek.
🇦🇷Messi'nin Dünya Kupası serüveni böyle başlamıştı....
Sizce nasıl bitecek❓pic.twitter.com/bwBWpayNaF
🇦🇷Messi'nin Dünya Kupası serüveni böyle başlamıştı....
Beşinci Dünya Kupası'nda ikinci finaline çıkacak yıldız, gol atarsa bir Dünya Kupası'nın son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk oyuncu olacak.
- Messi, son 16'da Avustralya'ya, çeyrek finalde Hollanda'ya ve yarı finalde Hırvatistan'a gol attı. Arjantinli yıldız, grup aşamalarında da 2 gol atmıştı.
Brezilyalı efsane futbolcu Cafu: "Finalde Messi'yi ve dolayısıyla Arjantin'i destekliyorum" pic.twitter.com/3VgVUDkisH
Brezilyalı efsane futbolcu Cafu: "Finalde Messi'yi ve dolayısıyla Arjantin'i destekliyorum" pic.twitter.com/3VgVUDkisH— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022