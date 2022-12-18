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Messi bir rekora daha yakın

Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de gözler kuşkusuz Lionel Messi'nin üzerinde olacak. 35 yaşındaki dünya yıldızı, rekorlar kırdığı turnuvada bir rekora daha yakın. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi Fransa ile oynanacak Dünya Kupası finalinde bir rekora daha yakın!
Messi, Arjantin formasıyla 171 maçta 96 gol 55 asist yaptı.

Katar'da düzenlen 2022 Dünya Kupası'nda final günü geldi. Saat 18.00'de başlayacak maçta Messi'li Arjantin, Mbappe'li Fransa ile karşılaşacak.

Bu muhteşem karşılaşmada herkesin gözü Messi de olacak. Diğer taraftan süper star, bir rekoru daha kırmaya hazırlanıyor.

Arjantin formasıyla 172. maçına çıkmaya hazırlanan Lionel Messi, Arjantin formasıyla en çok maça çıkan isim konumunda.
Arjantin formasıyla 172. maçına çıkmaya hazırlanan Lionel Messi, Arjantin formasıyla en çok maça çıkan isim konumunda.

Rekorların adamı

Arjantin'de önder olarak görülen Messi, Fransa karşısında bir gol atması halinde rekorlarına bir yenisini daha ekleyecek.

Beşinci Dünya Kupası'nda ikinci finaline çıkacak yıldız, gol atarsa bir Dünya Kupası'nın son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk oyuncu olacak.

  • Messi, son 16'da Avustralya'ya, çeyrek finalde Hollanda'ya ve yarı finalde Hırvatistan'a gol attı. Arjantinli yıldız, grup aşamalarında da 2 gol atmıştı.
Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı golle 11. Dünya Kupası golünü atarak, Gabriel Batistuta'nın 10 gollük rekorunu kırmıştı.
Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı golle 11. Dünya Kupası golünü atarak, Gabriel Batistuta'nın 10 gollük rekorunu kırmıştı.

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