Messi sosyal medyada da Ronaldo'yu geçti

Lionel Messi Dünya Kupası'nı almakla kalmadı, turnuvanın da en değerli futbolcusu ödülünü aldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin finalde Fransa'yı geçerek mutlu sona ulaştı.

"Messi-Ronaldo tartışması bitti"

Barcelona ve Real Madrid derbilerinde rakip olduklarından bu yana karşılaştırılan iki dünya yıldızı arasında net üstünlük sağlanamıyordu.

Dün Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasıyla birlikte, bu dalda Ronaldo karşısında öne geçen Messi için yüzlerce futbolsever tarafından "tartışma bitti" yorumları yapıldı.

İşte bazı paylaşımlar

Messi sosyal medyada rekoru kırdı

Şampiyonluğunu doyasıya kutlayan Lionel Messi bu anların fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından, "DÜNYA ŞAMPİYONLARI 🌎🏆

O kadar çok hayal kurdum ki hala inanamıyorum..." ifadelerini kullanarak paylaştı.

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Bu paylaşım şu ana kadar 42.6 milyon beğeni alarak, Instagram'da bir sporcunun almış olduğu en yüksek beğeni sayısına ulaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Leo Messi (@leomessi)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Ronaldo'yu geçti

Messi, Instagram'da yaptığı şampiyonluk paylaşımına aldığı beğeniyle de Ronaldo'yu geçti.

Turnuva öncesi iki yıldızın da katıldığı satrançlı özel fotoğrafı ikisi de paylaşmış, Portekizli isim 41.9 beğeni alarak Instagram rekoru kırmıştı. Messi bu sayıyı geçti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Tartışma bitti mi❓ pic.twitter.com/RfXxYrJ1vy — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

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