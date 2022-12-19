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Messi sosyal medyada da Ronaldo'yu geçti

Dünya Kupası finalinde Messi'li Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Tüm futbolseverlerin içinde olduğu Messi mi Ronaldo mu tartışmaları dün gece "Tartışma bitti" sloganlarıyla zirveye çıkarken Messi'nin sosyal medya paylaşımı rekor kırdı ve Ronaldo'yu da geride bıraktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi Ronaldoyu sosyal medyada geçti: Tartışmalar bitti mi?
Lionel Messi Dünya Kupası'nı almakla kalmadı, turnuvanın da en değerli futbolcusu ödülünü aldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin finalde Fransa'yı geçerek mutlu sona ulaştı.

"Messi-Ronaldo tartışması bitti"

Barcelona ve Real Madrid derbilerinde rakip olduklarından bu yana karşılaştırılan iki dünya yıldızı arasında net üstünlük sağlanamıyordu.

Dün Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasıyla birlikte, bu dalda Ronaldo karşısında öne geçen Messi için yüzlerce futbolsever tarafından "tartışma bitti" yorumları yapıldı.

İşte bazı paylaşımlar

Messi sosyal medyada rekoru kırdı

Şampiyonluğunu doyasıya kutlayan Lionel Messi bu anların fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından, "DÜNYA ŞAMPİYONLARI 🌎🏆

O kadar çok hayal kurdum ki hala inanamıyorum..." ifadelerini kullanarak paylaştı.

Bu paylaşım şu ana kadar 42.6 milyon beğeni alarak, Instagram'da bir sporcunun almış olduğu en yüksek beğeni sayısına ulaştı.

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Leo Messi (@leomessi)'in paylaştığı bir gönderi

Ronaldo'yu geçti

Messi, Instagram'da yaptığı şampiyonluk paylaşımına aldığı beğeniyle de Ronaldo'yu geçti.

Turnuva öncesi iki yıldızın da katıldığı satrançlı özel fotoğrafı ikisi de paylaşmış, Portekizli isim 41.9 beğeni alarak Instagram rekoru kırmıştı. Messi bu sayıyı geçti.

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Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi

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