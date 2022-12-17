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Messi mi Mbappe mi?

FIFA2022 Dünya Kupası'nda final heyecanı, aynı zamanda dev bir kapışmaya sahne olacak. Bir yanda kariyerinde sadece Dünya kupası eksik olan Lionel Messi, diğer yanda 23 yaşında birçok rekoru kıran ve yenilerine aday olan Klian Mbappe mücadele edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi ve Mbappenin istatistik karşılaştırması
Messi ve Mbappe maç öncesi tokalaşıyor.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası yarın oynanacak Arjantin-Fransa maçıyla son buluyor. Dev final, saat 18.00'de Lusail Stadyumunda oynanacak.

Final maçı, iki ülkenin karşılaşması kadar Paris Saint Germain forması giyen iki büyük yıldız Lionel Messi ve Mbappe'nin kapışması olarak da ilgi çekiyor.

PSG'de forma giyen iki yıldızdan 23 yaşındaki Mbappe ile 35 yaşındaki Lionel Messi arasındaki rekabet aynı zamanda gençlik ve tecrübenin de bir kapışması olacak.

Mbappe gülmüştü

Geçmişte iki oyuncu arasında oynanan iki kritik eleme maçında da gülen Mbappe oldu. 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Arjantin karşılaşırken, Mbappe 4-3'ük galibiyetle sahadan mutlu ayrıldı. 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında 1-4 ve 1-1'lik maçlarla kazanan yine Mbappe oldu.

Şimdi iki büyük yıldız bir kez daha en büyük kupa için, en büyük finalde kapışacak.

Messi bu sezon 26 maç oynadı. 17 gol ve 19 asistle müthiş bir performans sergiliyor. Mbappe ise 31 maçta 27 gol atarken, 7 asistlik bir performans gösterdi.

Tangocu önde

Lionel Messi futbolculuk kariyerinde şu ana kadar tam 22 kez gol kralı olurken, Mbappe şimdiden 8'e ulaşmış durumda. Mbappe'nin kariyerinde 1 Dünya Kupası var, Messi'de ise bulunmuyor.

Messi, Arjantin Milli Takımı için 171 maçta 96 gol attı. Mbappe'nin, Fransa adına şimdiden 65 maçta 33 golü var.

Mbappe-Messi finali
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Mbappe-Messi finali

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