Messi'den Suudi Arabistan'a ziyaret

Messi ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'ı ziyeret etti
Ligue 1'in 33. haftasında PSG sahasında Lorient'e 2-1 yenildi. Başkent ekibinde Hakimi 20. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.
Ligin bitimine 5 hafta kala PSG 75 puanda kalırken, en yakın takipçisi Tudor'un takımı Marsilya, Auxerre'yi 2-1 yenerek PSG ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Yenilginin ertesi günü PSG basına kapalı antrenman yaparken, Lionel Messi kulüpten özel izin alarak ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti.
''Messi'yi ağırlamaktan mutluyuz''
Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'ın marka elçiliğini yapıyor. Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Messi ve ailesinin Suudi Arabistan'da eğlenmesinden mutluyum." dedi.