Messi'nin giydiği 'bişt'e 1 milyon dolar

Umman Milletvekili Ahmed Al Barvvani, Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, Dünya Kupası töreninde giydiği geleneksel kıyafet bişt için 1 milyon dolar teklif etti.

Barvvani yaptığı açıklamada, "Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan 'bişt'in bizimle kalması için Messi'ye teklif yaptık ve cevap bekliyoruz. Eğer Messi teklifimizi kabul ederse bişt bir daha kimse tarafından giyilmeyecek ve o anı anmak için müzede sergilenecek. Bunu hem yaşadığımız gururu ve o anı bizlere tekrar tekrar yaşatmak hem de Arap dünyasının her şeyi yapabileceğimizi hatırlayabilmek için istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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