Spor Messinin mesajını canlı yayında okudu "Bu gerçek mi yoksa şaka mı?"
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Messi'nin mesajını canlı yayında okudu: "Bu gerçek mi yoksa şaka mı?"

PSG forması giyen Lionel Messi'nin, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği maçta büyük bir şaşkınlık yaşadığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messinin mesajını canlı yayında okudu: Bu gerçek mi yoksa şaka mı?
Lionel Messi

Real Madrid, 4-3 mağlup olduğu maçın rövanşında tarihi bir geri dönüşe imza atarak Manchester City'yi 3-1 yendi ve finale yükseldi.

PSG forması giyen Lionel Messi, eflatun-beyazlıların üçüncü golüne inanamadı.

"Bu mümkün olamaz"

Manchester City'nin Arjantinli eski yıldızları Agüero ile Tevez'in canlı yayına mesaj atan Messi, şaşkınlığını dile getirdi.

Vatandaşından gelen mesajı okuyan Agüero, "Real Madrid'in 3. golünden sonra Messi bana mesaj attı; 'Bu gerçek mi yoksa şaka mı? Mümkün olamaz, imkansız' diyor" ifadelerini kullandı.

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