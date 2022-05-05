Messi'nin mesajını canlı yayında okudu: "Bu gerçek mi yoksa şaka mı?"

Real Madrid, 4-3 mağlup olduğu maçın rövanşında tarihi bir geri dönüşe imza atarak Manchester City'yi 3-1 yendi ve finale yükseldi.
PSG forması giyen Lionel Messi, eflatun-beyazlıların üçüncü golüne inanamadı.
"Bu mümkün olamaz"
Manchester City'nin Arjantinli eski yıldızları Agüero ile Tevez'in canlı yayına mesaj atan Messi, şaşkınlığını dile getirdi.
Vatandaşından gelen mesajı okuyan Agüero, "Real Madrid'in 3. golünden sonra Messi bana mesaj attı; 'Bu gerçek mi yoksa şaka mı? Mümkün olamaz, imkansız' diyor" ifadelerini kullandı.
- Kun Agüero: Messi yazıyor...
+ Tevez: Ne diyor kanka?
- Kun Agüero: “Kanka şaka gibi, olamaz böyle bir şey” diyor.
pic.twitter.com/aLcAUeXLgX
- Kun Agüero: Messi yazıyor...