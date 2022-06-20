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Mesul Özil'den herkesi şaşırtan Fenerbahçe hamlesi: İpler koptu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yeni gelen teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmeyen Mesut Özil, sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mesul Özilden herkesi şaşırtan Fenerbahçe hamlesi: İpler koptu
Mesut Özil'in Almanya'ya transfer olacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan ve yeni sezon planlamasında düşünülmediği kendisine iletilen Mesut Özil yönetime rest çekmiş ve sözleşmesini sarı-lacivertli kulüpte tamamlamak istediğini vurgulamıştı.

Yeni gelen teknik direktör Jorge Jesus'un da affetmediği yıldız oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme, her iki taraf arasındaki iplerin tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.

  • Almanya'ya gitmişti
  • Geçen sezon kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almamış ve Jorge Jesus tarafından da sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Almanya'ya gitmişti.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye rest çekti
SPOR
Mesut Özil Fenerbahçe'ye rest çekti

Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkarttı.
Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkarttı.
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