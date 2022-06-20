Mesul Özil'den herkesi şaşırtan Fenerbahçe hamlesi: İpler koptu

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan ve yeni sezon planlamasında düşünülmediği kendisine iletilen Mesut Özil yönetime rest çekmiş ve sözleşmesini sarı-lacivertli kulüpte tamamlamak istediğini vurgulamıştı.

Yeni gelen teknik direktör Jorge Jesus'un da affetmediği yıldız oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme, her iki taraf arasındaki iplerin tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.

Almanya'ya gitmişti

Geçen sezon kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almamış ve Jorge Jesus tarafından da sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Almanya'ya gitmişti.

SPOR Mesut Özil Fenerbahçe'ye rest çekti

Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkarttı.