Mesut Özil Fenerbahçe'ye rest çekti

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan ve yeni sezon planlamasında düşünülmediği kendisine iletilen Mesut Özil yönetime rest çekti ve sözleşmesini sarı-lacivertli kulüpte tamamlamak istediğini vurguladı. Yönetim kurulu Mesut Özil’e her türlü kolaylığın gösterileceğini ifade etti, ancak yıldız oyuncu Fenerbahçe’de sözleşmesini tamamlayacağını vurguladı.

Kariyerini Fenerbahçe'de bitirmek istiyor

Sarı-lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil futbol kariyerini kesinlikle çocukluk hayalim dediği Fenerbahçe’de sonlandırmak istiyor. Yönetim 33 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor, ancak İstanbul’dan ayrılmak istemeyen Mesut Özil sözleşmesini Fenerbahçe’de tamamlayacağını ve sözleşmesini bitmeden ayrılmak istemediğini yönetim kuruluna iletti.

Tüm alacaklarını ödemek zorunda

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Mesut Özil, eski takımı Arsenal’de olduğu gibi Fenerbahçe’de de maaşını almaya devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetmesi halinde ise Mesut Özil’in kalan 2 yıllık sözleşmesinin gereklerini yerine getirerek, tüm alacaklarını ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe, Mesut Özil’e 3 milyon euro yıllık ücret ödüyor, ayrıca sponsorlar da ödeme yapıyor.

Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt de yaptığı açıklamada, “Mesut Özil’in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başka bir takımda oynamak zorunda bırakılırsa, futbolu bırakacağını düşünüyorum. Mesut Özil sadece Fenerbahçe’de futbol oynamak istiyor” ifadelerini kullandı.

SPOR Mesut Özil defteri kapandı