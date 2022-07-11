Mesut Özil ile yollar ayrıldı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona erdi.

Bir süredir kadro dışı olan ve teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almayan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı.

Mesut Özil'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.

Başakşehir ile anlaştı

İstanbul'da kalmak isteyen Mesut Özil'in Başakşehir ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Anlaşmada Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun etkili olduğu ifade edildi. Resmi açıklamaların ise bu hafta içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Emre Belözoğlu ve Mesut Özil