Spor Mesut Özil oyundan alınacağını öğrenince Pereiraya tepki gösterdi
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Mesut Özil oyundan alınacağını öğrenince Pereira'ya tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Royal Antwerp maçının ikinci yarısında oyundan alınacağını öğrenince hocası Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Mesut, saha kenarına gelirken el kol hareketleriyle durumdan rahatsız olduğunu net bir şekilde ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil oyundan alınacağını öğrenince Pereiraya tepki gösterdi
Mesut Özil oyundan çıkarken mutsuz bir tavır sergiledi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i Royal Antwerp maçında oyundan alması sosyal medyada gündem oldu. Bunun sebebi Türk asıllı Alman yıldızın oyundan alınacağını öğrendikten sonra gösterdiği tavırlar.

Saha kenarına gelirken mutsuz tavırlar sergileyen Mesut Özil'e sosyal medyada kendi taraftarları eleştirilerde bulundu.

Öte yandan yedek kulübesine geldikten sonra su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
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