Spor Mesut Özilden kendisine yabancı madde atan Almanlara olay cevap
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Mesut Özil'den kendisine yabancı madde atan Almanlara olay cevap

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Frankfurt maçında kendisine yabancı madde atan Alman taraftarlara verdiği cevapla sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilden kendisine yabancı madde atan Almanlara olay cevap
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Frankfurt deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.

Fenerbahçe'yi Frankfurt maçında 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil'e Alman taraftarların bir kısmı yabancı madde attı.

Korner atışlarında kendisine atılan yabancı maddeleri yerden alıp kenara gönderen Özil, tribünlere ise öpücük attı.

Mesut Özil'in bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede ses getirdi.

Hatırlanacağı üzere Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nda uğradığı ırkçılık sebebiyle sıkıntılı süreçler yaşamıştı. Özil, yaşanan sürecin ardından milli takıma veda etmiş ve 'Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu' ifadesini kullanmıştı.

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