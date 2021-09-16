Mesut Özil'den kendisine yabancı madde atan Almanlara olay cevap

Fenerbahçe'yi Frankfurt maçında 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil'e Alman taraftarların bir kısmı yabancı madde attı.
Korner atışlarında kendisine atılan yabancı maddeleri yerden alıp kenara gönderen Özil, tribünlere ise öpücük attı.
Mesut Özil'in bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede ses getirdi.
Hatırlanacağı üzere Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nda uğradığı ırkçılık sebebiyle sıkıntılı süreçler yaşamıştı. Özil, yaşanan sürecin ardından milli takıma veda etmiş ve 'Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu' ifadesini kullanmıştı.
Mesut Özil yapılan terbiyesizliğe öpücükle karşılık verdi. 😘
Daha fazlası için ● @Fenerbahce_GIFS pic.twitter.com/nwxuq8iQZK
Mesut Özil yapılan terbiyesizliğe öpücükle karşılık verdi. 😘