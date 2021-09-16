Mesut Özil'den kendisine yabancı madde atan Almanlara olay cevap

Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklama: Tespit edersek yaptırımları çok ağır olur

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyatlarla ilgili "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret." diye konuştu. Otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyleyen Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak" dedi.