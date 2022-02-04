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Mesut Özil'e sürpriz talip: "Ciddi bir şekilde ilgileniyoruz"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e talip var. Arsenal'dan bedelsiz olarak transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu için, sürpriz bir teklif ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mesut Özile sürpriz talip: Ciddi bir şekilde ilgileniyoruz
Mesut Özil'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Geçtiğimiz yıl devre arasında Arsenal'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e talip çıktı.

Endonezya'dan Pikiran-Rakyat'ın haberine göre Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

"Şaka değildi"

Haberde, kulübün sahiplerinden Rudy Salim'in, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" ifadelerine yer verildi.

  • Mesut Özil bu sezon oynadığı 23 maçta, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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