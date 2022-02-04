Mesut Özil'e sürpriz talip: "Ciddi bir şekilde ilgileniyoruz"

Geçtiğimiz yıl devre arasında Arsenal'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e talip çıktı.
Endonezya'dan Pikiran-Rakyat'ın haberine göre Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
"Şaka değildi"
Haberde, kulübün sahiplerinden Rudy Salim'in, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" ifadelerine yer verildi.
- Mesut Özil bu sezon oynadığı 23 maçta, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe: "Takım kaptanımız Mesut Özil’e de anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır." pic.twitter.com/vty260ME2f
Fenerbahçe: "Takım kaptanımız Mesut Özil’e de anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır." pic.twitter.com/vty260ME2f— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 26, 2022