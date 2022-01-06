Mesut Özil'in Çorum FK'yı satın alacak mı? Eski başkandan açıklama geldi

Bir süredir Mesut Özil'in Çorum FK'yı satın alacağı ve Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci'yle bu konu üzerinde konuştuğu iddia edilmişti.

Çorum FK'nın yakın zamanda görevden ayrılan sportif direktörü Oğuzhan Yalçın, İrfan'ın takıma maddi manevi destek olduğunu ve Mesut Özil'in takım arkadaşıyla bu konu üzerinde konuşarak Çorum ekibini satın alabileceğini söylemişti. Yalçın ayrıca Mesut gibi bir dünya yıldızının böyle bir konuyla gündemde olmasının Çorum FK'nın tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etmişti. Ancak Çorum FK'da yaşanan yönetim krizi sonrası yakın zamanda görevi bıraktığını açıklayan başkan Fatih Özcan, Mesut Özil'in takımı satın alacağı ile ilgili konuya üstü kapalı bir şekilde cevap verdi.

REKLAM

Özcan'ın Çorum Hakimiyet Gazetesi'nde yer alan açıklamaları şöyle:

‘Kulübe talip olan kimse yok’

Özcan görevi bırakma kararlarının ardından talip olan bir iki firma ile yapılan görüşmelerin pazarlık aşamasına gelmeden bittiğini dün itibari ile Mustafa Şeker’in bir görüşme yaptığını belirten Özcan Çorum’dan talip olan kimsenin çıkmadığını söyledi.

‘Tamamen yollar ayrıldı’

Oğuzhan Yalçın ile yolların tamamen ayrıldığını ve kulüple bir bağlantısının kalmadığın söyleyen Özcan, takımda tam yetkili olarak Sportif Direktör Yakup Ateş’in göreve getirildiğini söyledi.