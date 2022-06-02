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Mesut Özil'in durumu krize dönüştü

Fenerbahçe yönetiminin yolları ayırmayı düşündüğü Mesut Özil, sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istediğini açıkladı. Bu konuda kararlı bir tavır sergileyen yıldız futbolcu ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilin durumu krize dönüştü
Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil’in durumu krize dönüşüyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmeyen yıldız oyuncu ya affedilecek ya da kadro dışı kalsa da yıllık ücretini almaya devam edecek. Yönetim, yıldız futbolcuyla yollarını ayırmak istiyor, ancak Mesut Özil ayrılığı düşünmediğini net bir şekilde ifade etti.

Gelecek hafta bir görüşme yapılacak

Teknik direktör görüşmelerini sonuçlandıran yönetim gelecek hafta içerisinde Mesut Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile bir görüşme yapacak ve yıldız futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmaya çalışacak. Ancak Mesut Özil son açıklamasıyla da yönetime adeta rest çekti ve sözleşme süresi boyunca Fenerbahçe forması terletmenin tek amacı olduğunu vurguladı.

  • Kendini göstermek istiyor
  • Yıldız futbolcu sezon başına kampına katılmak, yeni sezonda gerçek Mesut Özil’i göstermek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un da Mesut Özil ile ilgili olumsuz rapor verdiği ve yıldız futbolcunun affedilmesinin düşünülmediği öğrenildi. Mesut Özil kadro dışı kalmaya devam ederse Arsenal’de olduğu gibi ücretini almaya devam edecek. Takımdaki en yüksek yıllık ücret alan isimlerden olan yıldız oyuncunun maliyeti kulübü oldukça zorlayacak.

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