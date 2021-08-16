Mesut Özil’in Fenerbahçe'deki ilk golü dünya basınında

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Özil’in Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol İngiliz, İtalyan ve Alman basınında yer alırken, birçok medya kuruluşu ise Özil’in ilk gol sevincini manşetlere taşıdı.
- "18 ay sonra golünü attı"
- Dünya basınında Özil’in golü, ’Taraftarı olduğu kulüpte ilk golü’, ’Fenerbahçe ile 18 ay sonra golünü attı’, ’Özil, attığı golle Balotelli’li Adana Demirspor’u mağlup etti’ şeklinde yer aldı.