Spor Mesut Özilin Fenerbahçedeki ilk golü dünya basınında
FUTBOL FUTBOL

Mesut Özil’in Fenerbahçe'deki ilk golü dünya basınında

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil’in sarı-lacivertli formayla attığı ilk gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi İHA
Mesut Özil’in Fenerbahçedeki ilk golü dünya basınında
Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk golünü Adana Demirspor'a attı

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Özil’in Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol İngiliz, İtalyan ve Alman basınında yer alırken, birçok medya kuruluşu ise Özil’in ilk gol sevincini manşetlere taşıdı.

  • "18 ay sonra golünü attı"
  • Dünya basınında Özil’in golü, ’Taraftarı olduğu kulüpte ilk golü’, ’Fenerbahçe ile 18 ay sonra golünü attı’, ’Özil, attığı golle Balotelli’li Adana Demirspor’u mağlup etti’ şeklinde yer aldı.

Fenerbahçe Adana deplasmanında Mesut Özil'in golüyle kazandı
SPOR
Fenerbahçe Adana deplasmanında Mesut Özil'in golüyle kazandı

Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri
Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri

Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri
Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri

Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri
Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri

Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri
Dünya basınında yer alan Mesut Özil haberleri
Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.