Metin Oktay mezarı başında anıldı

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Metin Oktay'ın adının Kemerburgaz'da yapılı devam eden tesislere de verileceğini ifade etti. Öztürk, "Kaptanımız, taçsız kralımız Metin Oktay'ın ölümünün 32'nci yıl dönümü sebebiyle buradayız. Her anma bir hüzün ve üzüntüdür. Biz hüzün ve üzüntü ile gururu bir arada yaşıyoruz. Galatasaray'ın 1905'ten bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu. Ancak biri var ki eşi benzeri yok. O da Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum. O dönemde Palermo'ya transfer olmuştu. Bütün Galatasaraylılara babaları Metin adını verdi" diye konuştu.