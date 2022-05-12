Spor Metin Öztürk "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum"
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Metin Öztürk: "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum"

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçimlerde 2 aday dışında bir adayın çıkacağını düşünmediğini belirterek, "İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şovunu yapmış olur, 3 gün, 5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasında oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır ve 3. bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Metin Öztürk: Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk

Galatasaray Spor Kulübü’nde 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulda aday olan Metin Öztürk, resmi başvurusunu Nef Stadyumu’nda bulunan divan kuruluna yaptı. Öztürk, daha sonra basın mensupların açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, "Adaylık süreci 22 Mayıs Cuma günü sonlanıyor. Bizim erken davranmamızın sebebi 30 Nisan ile 30 Haziran arasında 2 aylık bir süreç vardı. Şimdi 11 Haziran’da seçildiğimizi düşünün, mazbatayı 15’inde aldığımızı düşünün, 15 günlük bir süreç kalıyor. Bu süreç içerisinde transferlerin tamamlanması, yeni transferlerin gelmesi, hocanın yolları ayırmadığı düşündüğü kişilerle yolu ayırmak, kampın programlanması, bunlar için çok az bir süre kalıyor. Şu an biz, büyük ihtimalle diğer başkan adayı da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mutlak ekiplerini çalıştıracak" dedi.

"Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz"

"Herkesin kendi ekipleri var. Mutlaka eldeki yönetimden bilgi alacak. Onların çalışmaları varsa biz onları da değerlendireceğiz. Bir yandan da basketbol, voleybol ve amatör branşlarımız var. Galatasaray Spor Kulübü, futbol değil. Futbol ana dinamomuz. Onun bu kıymetli zamanı seçim çalışması ile heba etmeyelim, bu seçim çalışmasını bir an önce aradan çıkaralım, yönetim çalışmasıyla devam edelim. Onun için yönetim ekibimiz burada. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz."

"Kötü yönetilenin devamı olmaz"

"Futbolda çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da herhalde sezon kapanıp, mevcut hoca ve teknik heyetin rapor sunmasını bekliyorlar. Zaten önümüzdeki hafta sonu lig bitiyor. Şu ana kadar mevcut yönetimle iletişimde bir sıkıntı yaşamadık. Özellikle voleybol ve basketbolda iyi giden düzenin, orada ekiplerin, yöneticilerin devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanıdıklarımızın orada olması değil, Galatasaray’ın daha yönetilmesi, daha ileriye gitmesi. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Çünkü şu anki sonuçlar zaten kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz."

"Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir"

"Hukuken çıkar ama Galatasaray Lisesi’nden çıkan, kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler, şık karşılanmaz. Sandıkta gereken dersi alır. Şu anda iki adayın dışında çıkacak herkes eminim ki yüzde yüz sandıkta gereken dersi alacaktır. Galatasaray’ın artık yeni bir kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya değil, barışa ihtiyacı var. Artık taraftar da, üye de tüm kamuoyu da Galatasaray’ın neleri yapacağını görmek istiyor. Bizi kimin başkan olacağından çok, Galatasaray’ın gelecekte elde edeceği başarılar ilgilendiriyor. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz, projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray’ın bugün de başkanı var. Dün de vardı. Yarın da olacak. Başkanın adından çok bence 117 yıllık felsefenin daha ileriye taşınması önemli."

"Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir"

"Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şovunu yapmış olur, 3 gün, 5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasında oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır ve 3. bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir."

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