MHK Başkanı tarihi hakem kararının gerekçelerini açıkladı "Bir gün bile bekleyemezdik"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yayıncı kuruluş canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Gündoğdu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Türk hakemliği değişim sürecinin başlangıcı için bir proje üretmek gerekiyordu"
- "Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma. Yıllardır konuşulan Türk hakemliği değişim sürecinin başlangıcı için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan yaptık, yönetime sunup onay aldık. Bu karar bir klasman belirlemedir. Her yıl yapılır bu klasman belirleme. Alışık olunmayan ise bunun sezon içinde yapılması oldu... Benden önceki yönetim klasman belirlemeyi 4 döneme çıkarmıştı, biz de bunu devam ettirdik. Onların zamanında bunun gerekliğini bu kadar iyi anlamamıştım ama şu 48 saatte çok iyi anladım... TFF'nin MHK talimatlarında klasman belirleme talimatları vardır. MHK'ya klasman belirleme hakkı verir bu algoritma... Sezon başında ve devre arasında, hatta yıl içinde de 2 kez bu algoritma hakemleri sıralar. En altta kalan arkadaşlarımız klasman düşer..."
"Her yıl 40 maça çıkarsanız, yıpranırsınız"
- "Bu klasman belirlemede, üç kategoride arkadaşımız var. Birinci kategoride hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış arkadaşlarımız. Bu onların elinde olan bir şey değil. Her yıl 40 maça çıkarsanız, yıpranırsınız."
"Suç örgütleriyle bir bağları yoktur"
- "4 aylık çalışmanın özellikle son 2 aylık dönemindeki ölçütler belirleyici oldu. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir."
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2022
"Kurumun üzerindeymiş gibi davrandılar"
- "Bazı arkadaşlarımız bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerindeymiş gibi davranmaya başladılar. Bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Rol modellerimiz var. Bazı arkadaşlarımız kendileri için normal olan ve bulundukları statüden dolayı hakemlik müessesini rahatsız ettiği tespitini yaptık. Hakemlerden beklenen en doğru şey rahat ve hür iradeleriyle karar vermeleriydi. Kulübe zarar verdiklerine kesin karar verdikten sonra 10 hafta beklemeye bizim değil Türk futbolunun tahammülü yok."
"Sistemde tıkanıklık yapan isimlerle yollarımızı ayırdık"
- "Sistemin önünü açmak için sistemde tıkanıklık yapan isimlerle yollarımızı ayırdık. Tercih kişiler ve sistemdi. Sistem nedeniyle bu arkadaşlarımızla yolları ayırdık."
"Karar 8 Mart'ta verilmedi"
- "Verdiğimiz karar bir gün bile beklemeye tahammülü yoktu. Karar aslında 8 Mart'ta verilmedi. Son 1.5 aydır TFF başkanına adım adım rapor verdim. Bütün her şeyden emin olmamız gerekiyordu. Eğer kasıtlı bir hareket, bencilce diye bir şey varsa kamuoyunda; böyle bir yapım yoktur. Bir de şans vermek istiyordum. Bazen bu arkadaşlarıma küçük mesajlar ve uyarı verdim. Karşılık alamadım."
"Bu arkadaşlarımızdan kabul edenleri VAR hakemi yapacağız"
- "İkinci ve üçüncü kategorideki arkadaşlarım bir üst kategoriye çıkma şansını yitiren isimler. Bunlar hakem camiasından çıkmadılar. Bizim için bütün arkadaşlarımız aynı değere sahip. En alttaki arkadaşımızla Süper Lig'de maç yöneten arkadaşımız da aynı değere sahip. Bir sistem konuşacaksak, kişisel fayda ve beklentiler üzerinden çözümlemekte zorlanırız. Kamuoyunun merak etmediği arkadaşlarımızla yollarımızı devam edeceğiz. Eğer hakemlik yapmak isterlerse alt kategoride devam edeceğiz. VAR yatırımı yapıyoruz. Bu arkadaşlarımızdan kabul edenleri VAR hakemi yapacağız."
"Hiç kimseden talep gelmedi"
- "Bunun arkasında hiçbir kulüp veya TFF'nin hiçbir yetkilisi yok. 31 kişi, hakem ve gözlemci bu saydığım üç kategorideki 4 aylık gözlem ve son 1,5 aylık rapor-liste hazırladık. Hiç kimseden talep gelmedi. Buna TFF başkanımız da dahil. Hiçbir kulüp dahil olmadı. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum."
Mete Kalkavan'ın istifası
- "Bu kararı alabilirler. Bizim 6 bin 719 hakemimiz var. Genç hakemlerimiz sırada bekliyor. Bizde grev yoktur. İstifa ise kendi kararıdır. Aşağıda bekleyen o kadar çok arkadaşımız var ki... Bir kadroya oturduğumuzda o arkadaşımızın gitmesini bekliyoruz. Alttan gelen arkadaşlarımız var. Yaş ortalaması 28.5 olan 10 tane pırıl pırıl arkadaşımız var. Onların antrenmanlarını takip eden ekibim var. Haftalık rapor veriyorlar. UEFA'dan gelen eğitimcilerimizden bu genç arkadaşlarımıza mentörlük yapmasını istiyorum. 8 Mart kararlarıyla gençlerin önünü açmış oluyoruz. Taşın altına sadece elimizi değil gövdemizi de soktuk."
"Henüz onlarla konuşmadım"
- "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus arkadaşlarım. Henüz onlarla konuşmadım. Henüz 48 saat olmadı. Ancak arayanlar oldu. 'Toplu bir açıklama yapacağımı ve sizlerle birebir görüşeceğim' dedim. Onlar da dinlediler. Diğer arkadaşlarım da aramadı. Henüz şaşkınlık içerisindedirler. 48 saat içerisinde asılsız konularla konuyu başka mecralara çekme çabası oldu. Bunların önüne çıkmak için de bu açıklamaları yapma gereği duyduk."
"Genç hakemlere tecrübe kazanması için daha fazla maç verdik"
- "Tecrübeli arkadaşlarımız da genç arkadaşlarımız da hata yapabilir. Biz bunu minimize etmek için çalışıyoruz. Nitelik olarak yılda 18.5 maç yönetenle yılda 7.6 maç yöneten alttaki arkadaşımın niteliği aynı olmayacaktır. Bunun da önlemini aldık. Tecrübeli arkadaşlarımıza son dönemde daha az maç veriyoruz. Genç isimlere tecrübe kazanması için daha fazla maç verdik."
"Kadın hakemlerimiz artık daha fazla görev alacaklar"
- "Kadınlarımızı daha fazla aktif göreceksiniz. Yönetim zaten en az bir kadın hakem istiyordu. Kadınlarımız artık daha fazla görev alacaklar. Onlarla olması gerektiği gibi kadromuzu daha çeşitlendireceğiz."
"100 üzerinden 75 alamayan VAR odasına giremiyor"
- "VAR odasında görev alacak arkadaşlarımız, sınava giriyor. 100 üzerinden 75 alamayan VAR odasına giremiyor. 40 üzerinde kliple, görsel hafızaları gelişti. Birçok eğitimimiz var. VAR teknolojimiz çok iyi, iyi yatırım yapılmış. Sık sık 'Sizin VAR teknolojinizi kullanabilir miyiz?' diye davet alıyoruz. Ancak VAR'ı da kullanan bir insan. VAR'ın ilk iki yılı sancılı geçti. VAR çizgisini de yazanlar, insanlar. Konseptin sahibi David Elleray."
"Yabancı hakeme karşıyım"
- "Yabancı hakem konusuna Türk insanı olarak karşıyım. Yabancı teknik direktör bir tercihtir ama ben Türk tercih ederim. 80 milyonluk bir ülkeyiz. İnsan kaynağıyla ilgili bir sıkıntımız olmamış. Yıllarca savaşlara girmişiz, küllerimizden doğmuşuz. Yabancı hakemliğe şahsi olarak taraftar değilim."