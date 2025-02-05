MHK duyurdu! Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun, hakemliğe veda ettiğini duyurdu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de uzun yıllar görev alan FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, görevini bıraktığını açıkladı
MHK'nın açıklaması şöyle:
"Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.
2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı.
Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."