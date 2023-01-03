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Özgüç Türkalp'in hakemliği bitirildi

Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHK hangi hakemin görevine son verdi?
Özgüç Türkalp

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Özgüç Türkalp'in görevine son verdi. Ayrıca Süper Lig'deki Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar ile Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan'a da uzun süre görev verilmeyeceği bildirildi.

MHK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • "Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş, DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının hakemleri ve DG Sivaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.
  • DG Sivasspor - Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek ’önemli hakem hatası’ yaptıkları tespit edilmiştir.
  • DG Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kayıtları:

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Gaziantep FK-Beşiktaş maçındaki VAR kayıtları:

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TFF Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı
SPOR
TFF Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı


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