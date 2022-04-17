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Spor MHKde bir dönem sona erdi Ferhat Gündoğdu istifa etti
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MHK'de bir dönem sona erdi: Ferhat Gündoğdu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği bildirildi. Yeni başkanın ise Sabri Çelik olacağı iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
MHKde bir dönem sona erdi: Ferhat Gündoğdu istifa etti
Ferhat Gündoğdu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ardından flaş bir istifa daha geldi.

NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Yönetim Kurulu istifa etti.

Gündoğdu bu sezonun başında istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine göreve gelmişti.

Tarihe geçen karara imza atmıştı

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart 2022'de Türk futbol tarihine geçen bir karara imza atmıştı. Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un da içinde olduğu 13 hakemin düdüğü astırılmıştı.

Bu hakemler daha sonra görevlerine iade edilseler da hiçbir maçta görev alamadılar.


Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.

Sabri Çelik iddiası

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olacağı öne sürüldü.

Tecrübeli gazeteci Mehmet Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Çelik daha önce iki kez Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Sabri Çelik
Sabri Çelik
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