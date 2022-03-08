MHK'nın hakemleri gönderme sebebi için büyük iddia

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Süper Lig'de görev yapan 13 hakemin biletini kesti. İsmi açıklanan hakemlerin Süper Lig'de maç yönetemeyeceği açıklanırken futbol kamuoyu bu hamlenin neden yapıldığını sorguladı.

Tecrübeli gazeteci Haldun Domaç, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Benim duyduğum bu hakemlerden bazıları MHK'da etkili olmaya hatta orayı yönetmeye çalışıyormuş. Yapılan bu operasyonun sebeplerinden biri de bu olabilir" dedi.

TFF'nin açıkladığı listeye göre düdük çalamayacak hakemler şöyle;

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdülkadir Bitigen

Fırat Aydınus

Bahattin Şimşek

Burak Şeker

Suat Arslanboğa

Hüseyin Göçek

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Halis Özkahya

*Özgür Yankaya (Sadece VAR'da çalışacak)

Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2022