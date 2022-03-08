MHK'nın hakemleri gönderme sebebi için büyük iddia

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Süper Lig'de görev yapan 13 hakemin biletini kesti. İsmi açıklanan hakemlerin Süper Lig'de maç yönetemeyeceği açıklanırken futbol kamuoyu bu hamlenin neden yapıldığını sorguladı.
Tecrübeli gazeteci Haldun Domaç, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Benim duyduğum bu hakemlerden bazıları MHK'da etkili olmaya hatta orayı yönetmeye çalışıyormuş. Yapılan bu operasyonun sebeplerinden biri de bu olabilir" dedi.
TFF'nin açıkladığı listeye göre düdük çalamayacak hakemler şöyle;
- Cüneyt Çakır
- Ali Palabıyık
- Abdülkadir Bitigen
- Fırat Aydınus
- Bahattin Şimşek
- Burak Şeker
- Suat Arslanboğa
- Hüseyin Göçek
- Mert Güzenge
- Tugay Kaan Numanoğlu
- Alper Ulusoy
- Halis Özkahya
- *Özgür Yankaya (Sadece VAR'da çalışacak)
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2022