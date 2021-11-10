Michy Batshuayi İngiltere'ye döndü

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 kaybeden Beşiktaş, milli arada yeniden toparlanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlı takımda, sakat oyuncuların durumu da can sıkıyor.

Sabah'ın haberine göre; sezon başında Chelsea'den kiralanan ve Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisi için Beşiktaş'tan izin alarak İngiltere'ye döndü. Ailesi ile de vakit geçirmek isteyen yıldız oyuncunun tedavisinin Chelsea'de devam edeceği öğrenilirken, milli ara sonrasına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 karşılaşmada süre alan Batshuayi, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Michy Batshuayi😎 pic.twitter.com/cGGLJpeT3j — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 29, 2021



