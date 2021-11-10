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Michy Batshuayi İngiltere'ye döndü

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mich Batshuayi, siyah-beyazlı takımdan izin alarak tedavisi için İngiltere'ye gitti. Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun tedavisine, Chelsea'de devam edilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Michy Batshuayi İngiltereye döndü
​Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 kaybeden Beşiktaş, milli arada yeniden toparlanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlı takımda, sakat oyuncuların durumu da can sıkıyor.

Sabah'ın haberine göre; sezon başında Chelsea'den kiralanan ve Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisi için Beşiktaş'tan izin alarak İngiltere'ye döndü. Ailesi ile de vakit geçirmek isteyen yıldız oyuncunun tedavisinin Chelsea'de devam edeceği öğrenilirken, milli ara sonrasına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

  • Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 karşılaşmada süre alan Batshuayi, 4 gol ve 1 asistle oynadı.
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