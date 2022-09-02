Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş'ta kiralık oynadı
Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı. İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.
- Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da
🛬Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/4rRuaKIAgX
🛬Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/4rRuaKIAgX— DHA Spor (@dhaspor) September 2, 2022