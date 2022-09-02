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Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, özel uçakla İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak olan sarı-lacivertliler, Chelsea'ye bonservis ücreti olarak 3 milyon euro ödeyecek. Michy Batshuayi'nin İstanbul'a geldiği anları haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Michy Batshuayi İstanbula geldi mi? Michy Batshuayinin İstanbula geliş videosu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş'ta kiralık oynadı

Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı. İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

  • Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.

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