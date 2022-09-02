Spor Fenerbahçe Michy Batshuayiyi KAPa bildirdi
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Fenerbahçe Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi

UEFA'ya Avrupa Ligi kadro listesini bildirmek için gece 01.00'e kadar vakti bulunan Fenerbahçe'de forvet transferi kesinlik kazandı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi. Peki Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç gol attı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Fenerbahçe Bathsuayiyi KAPa bildirdi. Batshuayi kimdir, kaç yaşında, kaç gol attı?
Transfer - Fenerbahçe Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe forvet transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Belçikalı forvet Michy Batshuayi'i KAP'a bildirdi.

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Nottingham Forest ile anlaşma sağlayan fakat evrakların zamanında yetişmediği için transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yaptığı bildiride, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Chelsea FC ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullandı.

"Batshuayi transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır"

Diğer taraftan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Açıklama: Kulübümüz, Michy Batshuayi’nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü" denildi.

Michy Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında, kaç gol attı?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğan Demokratik Kongo asıllı Batshuayi, futbol kariyerine 2003 yılında ülkesi Belçika takımlarından Standard Liege alt yapısında başladı.

2011 yılında A takıma yükselen forvet, 2014 yılında Marsilya’ya transfer oldu. Batshuayi, 2016 yılında İngiliz devi Chelsea’ye imza attı. 2023 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan oyuncu sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.

  • Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi, kariyerinde çıktığı 390 maçta 142 gol 39 asist yaparken, bunların 14 gol ve 5 asistini Beşiktaş formasıyla gerçekleştirdi.

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