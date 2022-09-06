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Michy Batshuayi: "Sabırsızlıkla gol atmayı bekliyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Batshuayi, her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede olduklarını vurguladı. Michy Bathsuayi'nin yaptığı açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Michy Batshuayi neler söyledi, nerede konuştu?
Fenerbahçe Haberleri - Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nin UEFA'ya göndereceği Avrupa Ligi listelesinin son teslim tarihinden bir gün önce kadrosuna kattığı yeni forveti Michy Batshuayi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bathsuayi: "İyi bir karşılık vermek istiyorum"

Taraftarlara teşekkür eden Batshuayi, "Öncelikle sizlerin aracılığıyla taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve bundan dolayı oldukça memnun olduğumu ifade etmeliyim. İyi karşılandığımdan dolayı gerçek anlamda çok mutluyum. Ben de sahada göstereceğim en iyi performansla onlara iyi bir karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

"Çok disiplinli bir takımdayım"

Fenerbahçe'ye geldiğinden itibaren özellikle disiplin konusunun çok hakim olduğunu dile getiren Batshuayi, "Buraya geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi çok disiplinli bir takımda olduğumdu. Taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım ve herkes görevini ciddi şekilde yerine getiriyor. Böyle olması gerçekten çok güzel, ancak bu şekilde şampiyon olabiliriz" dedi.

"Goller atmak için geldim"

Belçikalı futbolcu, transfer süreci hakkında ise "Transfer sürenin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Bu süre zarfında Sayın Başkanımızla pek çok kez görüştük ve bana kulübün nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti, bana ne kadar güvendiğini anlattı. Yaptığımız video görüşmelerde ki sanırım 5-6 kez görüşmemiz oldu ve bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni fazlasıyla hissettim. Tabii ki de benden beklenti gol atmam ve ben de buraya gol ve goller atmak için geldim" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmeyi tercih ettim"

Batshuayi, ailesinin de Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, "Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu proje de oldukça iyi bir projeydi. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisiyle beraber buraya gelmeyi tercih ettim. Bundan dolayı da Fenerbahçe'deyim" şeklinde konuştu.

"Güzel adımlar atmak istiyoruz"

Teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili konuşan Batshuayi, "Kendisi gerçek anlamda çok büyük bir hoca. Dünyadaki herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Bununla ilgili çok fazla şey söylememe gerek yok. Bizim açımızdan da ligdeki durumumuz açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla onunla çalışacak olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bizler de aynı şekilde sahada iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz. Kişisel olarak da iyi bir performans sergilemek istiyorum. Kalitemizi ortaya koymak istiyoruz ve hocamızla beraber ilerisi için güzel adımlar atmak istiyoruz" dedi.

"Kupalar kazanmamız kaçınılmaz"

Mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede bir takımda olduğunu kaydeden Batshuayi, "Kısa bir süre önce takıma katıldım ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir kaliteye sahibiz. Takım arkadaşlarım çok büyük bir kaliteye sahipler. Dolayısıyla söz konusu turnuvalarda hiçbir şey kazanmamak bence çok mümkün olmayan bir şey. Bana göre kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Rekabet sizleri her zaman çok daha güçlü bir pozisyona getirir, seviyenizi ve takımın seviyesini yukarılara çıkartır. Dolayısıyla bu futbolun bir parçası ve bunu olumlu buluyorum" diye konuştu.

"Süper Lig gerçekten iyi bir lig"

Batshuayi, Türkiye Ligi hakkında ise "Türkiye Süper Lig'i gerçekten iyi bir lig. Bu zaman kadar farklı liglerde oynadım ve her ligin hem avantajlı hem iyi hem de kötü tarafları vardır. Ama buranın iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Tercih ettiğim numara 23. Açıkçası hep bu numara ile de başlamıştım. Dolayısıyla bu tercih ettiğim numarayı da burada seçtim" şeklinde konuştu.

"Gol atmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Dünya futbolunda örnek aldığı isimlerden bir tanesinin 'Thierry Henry' olduğunu da söyleyen Batshuayi, sarı-lacivertli taraftara ise şu mesajla sözlerini noktaladı: "Beni çok iyi bir şekilde karşıladınız, bundan dolayı çok mutluyum. Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyorum. Bana göstermiş olduğunuz sevgiyi ben de aynı şekilde sizlere iletmek istiyorum. Birlikte kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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