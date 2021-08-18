Spor Michy Batshuayi resmen Beşiktaşta Sözleşme detayları açıklandı
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Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta: Sözleşme detayları açıklandı

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, Chelsea'ye 150 bin euro kiralama bedeli ve Batshuayi'ye ise 3 milyon 165 bin euro maaş ödeneceği kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Michy Batshuayi resmen Beşiktaşta: Sözleşme detayları açıklandı
​Michy Batshuayi İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen santrfor oyuncusu Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyahlı beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübüne 150 bin euro, Belçikalı yıldıza ise bir yıl için 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Batshuayi için hazırladığı tanıtım videosu büyük beğeni topladı. İşte o video;

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