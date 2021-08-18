Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta: Sözleşme detayları açıklandı

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen santrfor oyuncusu Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Siyahlı beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübüne 150 bin euro, Belçikalı yıldıza ise bir yıl için 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Batshuayi için hazırladığı tanıtım videosu büyük beğeni topladı. İşte o video;
🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!
Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb
🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!