Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta: Sözleşme detayları açıklandı

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen santrfor oyuncusu Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyahlı beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübüne 150 bin euro, Belçikalı yıldıza ise bir yıl için 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Batshuayi için hazırladığı tanıtım videosu büyük beğeni topladı. İşte o video;