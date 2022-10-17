Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'de müthiş istatistik

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Batshuayi, sarı lacivertli forma altında Ankaragücü maçında takımını öne geçiren golü attı.

Fenerbahçe'de 5 gole ulaşan Belçikalı forvet, dikkat çekici bir istatistiğe de imza attı. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda şimdiye kadar 7 şut atarken bunların 5'inde gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de gol yüzdesini önemli bir seviyeye çıkartan Batshuayi, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.