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Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'de müthiş istatistik

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefi haline gelen Batshuayi, Fenerbahçe'de ise aldığı süreleri iyi değerlendirmeye devam ediyor. Belçikalı forvet oyuncusu sarı lacivertli forma altında 5 gole ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Michy Batshuayiden Fenerbahçede müthiş istatistik
Batshuayi - Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Batshuayi, sarı lacivertli forma altında Ankaragücü maçında takımını öne geçiren golü attı.

Fenerbahçe'de 5 gole ulaşan Belçikalı forvet, dikkat çekici bir istatistiğe de imza attı. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda şimdiye kadar 7 şut atarken bunların 5'inde gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de gol yüzdesini önemli bir seviyeye çıkartan Batshuayi, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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