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Midtjylland - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

Midtjylland - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

21:4930/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Midtjylland - Fenerbahçe
Midtjylland - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Midtjylland - Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.


MCH Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.


Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını play-off turuna yazdıracak.


Sarı-lacivertliler, berabere kalması halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.


MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE 11'LER

Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.


MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Midtjylland - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU






#Fenerbahçe
#Midtjylland
#UEFA Avrupa Ligi

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