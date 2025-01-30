Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

MCH Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Sarı-lacivertliler, berabere kalması halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.