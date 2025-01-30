UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Midtjylland - Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
MCH Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını play-off turuna yazdıracak.
Sarı-lacivertliler, berabere kalması halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.
Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.