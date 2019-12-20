PREMİER LİG

Mikel Arteta Arsenal'in yeni teknik direktörü oldu

Arsenal'de Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Guardiola'nın yardımcısı Mikel Arteta getirildi.

Haber Merkezi AA
​Mikel Arteta

​Mikel Arteta

Fotoğraf: CHRIS RADBURN

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu.

Unai Emery ile yolların ayrıldığı 29 Kasım'dan bu yana Fredrik Ljungberg'in geçici olarak yürüttüğü Arsenal teknik direktörlüğüne, Mikel Arteta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki İspanyol teknik adam, 2011'den 2016'ya kadar top koşturduğu Arsenal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Arsenal'ın yarın Everton'a konuk olacağı 18. hafta maçında takımın başında Ljungberg olacak. Arteta, pazar gününden itibaren göreve başlayacak.

Arteta, 2016 yazından beri Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın yardımcılığını üstleniyordu.
Arteta, 2016 yazından beri Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın yardımcılığını üstleniyordu.

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