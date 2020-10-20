UEFA AVRUPA LİGİ

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu idman sahasını koltuk değnekleriyle terk etti

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

Haber Merkezi AA
Hakan Çalhanoğlu, son oynanan Milano derbisinde dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Hakan Çalhanoğlu, son oynanan Milano derbisinde dikkat çeken bir performans sergilemişti.

La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol
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Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Grup Elemeleri'ndeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'a konuk oldu. Milli takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu 55. dakikada muhteşem bir gole imza attı.


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