Milli boksör Busenaz Sürmeneli yeni hedefini açıkladı: 'Hedef 2028'

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, gözünü yeniden olimpiyat şampiyonluğuna dikti.
Niş kentinde düzenlenen şampiyonada 66 kiloda şampiyon olan Busenaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
'Allah öyle istedi ve öyle oldu'
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alamadığını ancak çok çabuk toparlandığını aktaran Busenaz, "Olimpiyattan sonra kısa bir sürede çok iyi çalıştık. Bu takım dünya üçüncüsü oldu. Takımımız Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da zirvede olacak. Ben de yeniden Los Angeles'ta altın madalya kazanacağım. Paris'te yenildim, kötü bir yenilgi oldu beklemiyordum böyle bir şey ama yenilmem gerekiyormuş. Her şeyde bir hayır vardır, Allah öyle istedi ve öyle oldu. İnşallah daha güzel başarılar elde ederiz, yapacağımız daha güzel işler var. Takımıma, federasyon başkanımıza ve kulübüm Fenerbahçe'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
'Türk halkına teşekkür ederim'
Kadın boksunda dünya şampiyonalarında 3 altın madalya kazanan 9 sporcudan biri olarak tarihe geçen Busenaz, "Boks tarihine geçtiğim için de mutluyum. İnşallah daha fazla madalya alırım ve bu istatistiğin de zirvesine çıkarım. Beni izleyen Türk halkına da teşekkür ederim. Kendimi izlettirmeyi seviyorum, uzun bir süre daha beni izleyecekler. İnşallah 2028'de de en iyi performansımı seyrettiririm." şeklinde konuştu.