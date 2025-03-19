Milli boksör Busenaz Sürmeneli yeni hedefini açıkladı: 'Hedef 2028'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alamadığını ancak çok çabuk toparlandığını aktaran Busenaz, "Olimpiyattan sonra kısa bir sürede çok iyi çalıştık. Bu takım dünya üçüncüsü oldu. Takımımız Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da zirvede olacak. Ben de yeniden Los Angeles'ta altın madalya kazanacağım. Paris'te yenildim, kötü bir yenilgi oldu beklemiyordum böyle bir şey ama yenilmem gerekiyormuş. Her şeyde bir hayır vardır, Allah öyle istedi ve öyle oldu. İnşallah daha güzel başarılar elde ederiz, yapacağımız daha güzel işler var. Takımıma, federasyon başkanımıza ve kulübüm Fenerbahçe'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.