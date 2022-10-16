Milli futbolcudan LGBT'ye karşı net tavır: Gökkuşağı renkli pazubandını takmayacağım

Dünya

Dünya Bankası: Pakistan 29 milyar dolar değerinde iklim kaynaklı kayıp yaşadı

Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir raporda, Pakistan'ın iklimsel faaliyetlerden dolayı son 30 yılda yaklaşık 29 milyar dolar kaybettiği tahmin edildi.