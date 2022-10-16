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Milli futbolcudan LGBT'ye karşı net tavır: Gökkuşağı renkli pazubandını takmayacağım

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, gökkuşağı renkli pazubandını takmayacağını açıkladı. Kökçü, dini sebepler nedeniyle LGBT'ye destek amaçlı bu harekete destek olmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcudan LGBTye karşı net tavır: Gökkuşağı renkli pazubandını takmayacağım
Orkun Kökçü - Feyenoord

A Milli Takımımızın futbolcusu Orkun Kökçü, Hollanda'da flaş açıklamalarda bulundu. Kökçü, gökkuşağı renkli pazubandını takmayacağını açıkladı.

LGBT'ye destek amaçlı bu hareketin içinde olmayacağını belirten milli futbolcu şu ifadeleri kullandı;

  • "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum. Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir."
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