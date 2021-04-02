Milli futbolcular Kenan Karaman ve Zeki Çelik koronavirüse yakalandı

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynadığı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında kadroda bulunan ve karşılaşmaların ardından Almanya'ya dönen Kenan Karaman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 27 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun dün Leverkusen'de yapılan PCR testinin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Kenan'ın ev karantinasına başladığı bildirildi. Bu sabah Fortuna Düsseldorf'un antrenmanına katılamayan deneyimli oyuncu, pazar günü ligde oynanacak Darmstadt 98 maçında da yer alamayacak.

"Milli takımlar büyük risk"

Fortuna Düseldorf yöneticisi Klaus Allofs konuyla ilgili olarak, "Kenan Karaman'ın virüsü hafif geçirmesini umuyoruz, kendisine sağlık diliyoruz. Kenan Karaman'ın bu durumu bir kez daha gösterdi ki, milli takımlara gönderilen futbolcular böyle bir büyük riziko ile karşı karşıya olabiliyor. Kenan Karaman, bizim birkaç maçımızda eksik olacak" ifadelerini kullandı.

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