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Milli futbolcular Kenan Karaman ve Zeki Çelik koronavirüse yakalandı

Milli futbolcular Kenan Karaman ve Zeki Çelik'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Milli futbolcular Kenan Karaman ve Zeki Çelik koronavirüse yakalandı
A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk 3 maçta 7 puan topladı.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynadığı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında kadroda bulunan ve karşılaşmaların ardından Almanya'ya dönen Kenan Karaman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 27 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun dün Leverkusen'de yapılan PCR testinin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Kenan'ın ev karantinasına başladığı bildirildi. Bu sabah Fortuna Düsseldorf'un antrenmanına katılamayan deneyimli oyuncu, pazar günü ligde oynanacak Darmstadt 98 maçında da yer alamayacak.

"Milli takımlar büyük risk"

Fortuna Düseldorf yöneticisi Klaus Allofs konuyla ilgili olarak, "Kenan Karaman'ın virüsü hafif geçirmesini umuyoruz, kendisine sağlık diliyoruz. Kenan Karaman'ın bu durumu bir kez daha gösterdi ki, milli takımlara gönderilen futbolcular böyle bir büyük riziko ile karşı karşıya olabiliyor. Kenan Karaman, bizim birkaç maçımızda eksik olacak" ifadelerini kullandı.

  • Zeki Çelik koronavirüse yakalandı
  • Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik’in korona virüse yakalandığını açıkladı.

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