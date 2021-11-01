Milli futbolcumuza şok eleştiri: "Kendisini Zidane sanıyor"

İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan Norwich City, sahasında konuk ettiği Leeds United'a 2-1 mağlup oldu ve kötü gidişata 'dur' diyemedi.

Norwich City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, takımının yediği ikinci gol öncesinde topu kaptırmasıyla eleştirilerin hedefine oturdu.

Yorumculuk yapan eski İngiliz futbolcu Jamie Redknapp, Ozan Kabak'ın performansını sert bir dille eleştirdi.

Redknapp, "Ozan Kabak galiba kendini Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor" ifadelerini kullandı.

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İşte Ozan Kabak'ın eleştirilmesine neden olan o top kaybı;



Goller Arka Arkaya Geliyor! Leeds, Rodrigo ile tekrar öne geçti. #NORLEE #PremierLeague @emregurkaynak @parmamaniac pic.twitter.com/28JsCdxUFB — S Sport (@ssporttr) October 31, 2021