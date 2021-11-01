Spor Milli futbolcumuza şok eleştiri "Kendisini Zidane sanıyor"
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Milli futbolcumuza şok eleştiri: "Kendisini Zidane sanıyor"

Eski İngiliz futbolcu Jamie Redknapp, Norwcih City forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın performansını sert bir dille eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcumuza şok eleştiri: Kendisini Zidane sanıyor
Ozan Kabak A Milli Takım formasıyla 13 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan Norwich City, sahasında konuk ettiği Leeds United'a 2-1 mağlup oldu ve kötü gidişata 'dur' diyemedi.

Norwich City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, takımının yediği ikinci gol öncesinde topu kaptırmasıyla eleştirilerin hedefine oturdu.

Yorumculuk yapan eski İngiliz futbolcu Jamie Redknapp, Ozan Kabak'ın performansını sert bir dille eleştirdi.

Redknapp, "Ozan Kabak galiba kendini Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor" ifadelerini kullandı.

İşte Ozan Kabak'ın eleştirilmesine neden olan o top kaybı;

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