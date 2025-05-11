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Milli judocular Avrupa Kupası'nı 10 madalya ile tamamladı

Milli judocular Avrupa Kupası'nı 10 madalya ile tamamladı

17:4111/05/2025, Pazar
AA
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Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmıştı.
Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmıştı.

Milli judocular, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Judo Kupası, Gürcistan'ın Gori şehrinde gerçekleştirildi.


Milli sporcular, 10 madalya elde ederek 15 ülkenin katıldığı organizasyonu 3. sırada tamamladı.


Turnuvada 52 kiloda Gülkader Şentürk ile 70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanırken, 63 kiloda Özlem Yıldız, 70 kiloda Sümeyye Kaya, 73 kiloda Ejder Toktay ve 78 kiloda Hatice Vandemir gümüş madalyanın sahibi oldu.


Organizasyonda 60 kiloda Emirhan Karahan, 63 kiloda Ezgi Karademir, 78 kiloda Kübranur Esir ve 90 kiloda Ömer Aydın da kürsünün üçüncü basamağına çıkma başarısı gösterdi.

#Gürcistan
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